Lena Dunham wie, że nie ma doskonałej figury i nie wstydzi się tego.

Wręcz wychodzi z założenia, że promowanie wyidelizowanego wzorca kobiety jest szalenie szkodliwe. Dlatego w swoim serialu „Dziewczyny” (do którego napisała scenariusz, reżyseruje go i gra rolę Hannah) pokazuje kobiety takimi, jakie są, a nie takimi jakie chciałyby być.

Niedoskonałą Lenę i jej niedoskonały brzuszek można oglądać na najnowszych zdjęciach z planu serialu.

Dunham pokochały miliony widzów na całym świecie właśnie za to, że w przeciwieństwie do innych gwiazd, nie wstydzi się swojego ciała. Lena wiele razy podkreślała, że jest przeciwniczką promowania bardzo szczupłych kobiet przez kolorowe magazyny, bo to wpędza młode kobiety w kompleksy.

