Ósma edycja Must Be The Music wkroczyła w decydującą fazę. Za nami pierwszy półfinał na żywo, a te jak wiadomo dostarczają dużo więcej emocji i adrenaliny, zarówno telewidzom, jak i samym muzykom występującym na scenie.

Reklama

Zobacz: Kora nie pojawiała się publicznie od września. Na nowych zdjęciach wygląda kwitnąco

W najbliższą niedzielę czeka nas drugi odcinek półfinałowy, a producenci show postanowili zaprosić do niego wyjątkowych gości. Na scenie wystąpi bowiem zespół LemON, który wygrał w 2012 roku trzecią edycję "Must Be The Music". Igor Herbut i jego koledzy zaprezentują aż dwa utwory "Napraw" oraz singiel "Scarlett", który promuje drugi album zespołu - premiera już 24 listopada.



Cała nowa płyta stanowi swojego rodzaju list, prywatne wyznanie. Dlatego też okładka wygląda jak koperta, my jesteśmy na niej znaczkami... Myślę, że po przesłuchaniu całości wszystko stanie się jasne - tłumaczy Herbut.

Będziecie oglądać?

Zobacz: Lider LemON skomentował aferę z Dodą

Zobacz także

Reklama

LemON na planie teledysku: