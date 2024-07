Kariera zespołu LemON rozpoczęła się od udziału w trzeciej edycji programu "Must Be The Music - Tylko Muzyka", którą zresztą wygrali. Od tamtej pory wciąż są na topie, ich płyta sprzedała się świetnie, a teledyski notują miliony wyświetleń na Youtube. Nic więc dziwnego, że znaleźli się w gronie najlepszych wykonawców festiwalu Top Trendy 2014. Przypomnijmy: Pierwszy dzień festiwalu Top Trendy 2014 za nami. Kto wygrał?

LemON pojawił się również wczoraj podczas koncertu na którym wybrano największy przebój roku. Grupa startowała z wielkim hitem "Wkręceni - Nie ufaj mi", który pochodzi z filmu "Wkręceni". Do tej samej produkcji zaśpiewała również Doda i to właśnie jej "High Life" miało promować komedię, ale stało się jednak inaczej. W rozmowie z AfterParty.pl, Igor zaprzeczył, że wygryzł Dodę. Jak sam przyznaje - nie wiedział o całej sytuacji i przyjął propozycję nagrania piosenki, kiedy ta się pojawiła.



Dementuje plotki - nikogo nie wygryzłem. Ja nie wiedziałem o tym, że tak jest. W filmie pojawiają się dwa utwory, wiec ja dostałem propozycję, żeby stworzyć ten numer to jak najbardziej go przyjąłem. Utwór Dody jest super i pojawił się jak chłopaki jadą porszakiem, wiec wszystko się zgadza. My się z Dodą lubimy, wiec wszystko jest spoko. - tłumaczy wokalista, Igor Herbut



Widzów zgromadzonych przed telewizorami oraz tych w Sopocie z pewnością zaskoczyła stylizacja w której pojawili się członkowie zespołu. Muzycy mimo chłodnej pogody mieli na sobie krótkie koszulki w hawajskie motywy, które do tej pory nie były łączone z ich twórczością. Uspokajamy - to tylko chwilowa i zamierzona zmiana stylu. Igor zdradził również, że intensywnie pracują nad nowym krążkiem.



Szukamy własnego stylu. Poczuliśmy chwilę sopockiego klimatu, Bałtyku naszego, plaży morza, drinków z cytryną i palemką i chcieliśmy to przekazać przez pozytywną energię ludziom, którzy tam siedzą i jest im chłodno. Nie zaczynamy kariery disco polowej. Czujemy się wspaniale, to taki letni domek rodzinny, być tutaj to dla nas ogromny zaszczyt. Na pewno wydamy płytę, będzie drugi singiel przed druga płytą. Trochę nabraliśmy energii w Sopocie. My jako muzycy jesteśmy dla ludzi i dzięki ludziom, więc to jest ważne, żeby być blisko. Będziemy wymyślać ciekawe pomysły związane z muzyką. - zdradza.

Jesteście ciekawi nowych brzmień od LemONa?

