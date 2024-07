Dziś w sieci premierę miał najnowszy teledysk grupy LemON do piosenki "Dewiat" w remiksie Piotra Walickiego. Zwycięzcy trzeciej edycji "Must Be the Music" do udziału w klipie namówili trzy piękne gwiazdy: Paulinę Sykut, Izabelę Janachowską i Dorotę Czaję. Każda z nich w produkcji prezentuje się w swoim seksownym i subtelnym wydaniu.

Reklama

Warto również zwrócić uwagę, że piosenka zespołu śpiewana jest w połowie po polsku, a w połowie po łemkowsku. Jak oceniacie nowy teledysk grupy. Która z gwiazd wypadła w nim najlepiej.

Reklama

LemON w Sopocie: