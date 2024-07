Pierwszy dzień festiwalu Top Trendy za nami. W części "TOP" zaprezentowali się artyści, którzy w ciągu minionego roku okazali się najlepsi. Wśród nich znalazł się zespół Blue Cafe, który okazał się bezkonkurencyjny w kategorii "Cyfrowy Przebój Roku". Swój sukces łódzka grupa uczciła z prawdziwym impetem i przygotowała dla widzów show na wysokim poziomie.

Reklama

Na początek Dominika Gawęda ubrana w kolorowy kostium niczym bogini została wniesiona przez tancerki. Razem z nimi wykonała ciekawy układ choreograficzny do piosenki "Buena". Później zaśpiewała utwór "Do nieba, do piekła", podczas którego grupa zaskoczyła. W trakcie śpiewania wzniosła się i zaczepiona na linach wznosiła się nad publicznością. Publiczność w sopockiej Ergo Arena była zachwycona, o czym świadczyły gromkie brawa.

Do tej pory monopol na tego typu atrakcje miała Doda. Blue Cafe bardzo dobrze wypełniło lukę po jej nieobecności na Top Trendach. Zobaczcie nasze wideo z występu Blue Cafe:

Zobacz także

Reklama

Galeria zdjęć Dominiki Gawędy latającej nad publicznością: