Kamilę Łapicką i jej męża – aktora Andrzeja Łapickiego- dzieli spora różnica wieku. Kamila jest młodsza od męża o 60 lat, więc naturalnym jest chyba, że mają trochę inne potrzeby oraz różne poglądy na sposób spędzania wolnego czasu.



- On najchętniej odpoczywałby w domu, ja czasami miałabym ochotę gdzieś wyjść. Ja jestem spontaniczna, on bardziej rozważny. Jak więc widać, przeciwieństwa się przyciągają. Pewnie można by znaleźć wiele przykładów na to, że tak samo jest z podobieństwami. Ale moim zdaniem to przeciwieństwa dodają związkowi pikanterii. Często spieramy się dla żartu, zwłaszcza w towarzystwie lubimy sobie dokuczać – stwierdziła Łapicka w rozmowie z „Twoim Imperium”.

W wywiadzie Kamila podkreśliła jednak, że mimo tych różnic są naprawdę szczęśliwą i kochającą się parą.

