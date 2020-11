Dramatyczne losy Marzeny Kipiel-Sztuki, Halinki z "Kiepskich". Aktorka pochowała trzech mężów. Marzy o wielkiej miłości!

O serialowej Halinie Kiepskiej ze „Świata według Kiepskich” zrobiło się ostatnio bardzo głośno - wszystko ze względu na jej szokujące wyznanie - brak pieniędzy. Aktorka jest w poważnym dołku finansowym ze względu na pandemię koronawirusa i wstrzymane zdjęcie do kultowej produkcji Polsatu.

Opłaciłam czynsz, prąd i gaz tylko do końca miesiąca. Kupiłam też więcej karmy niż zwykle dla mojego psa, Gienka, bo wszystko wskazuje na to, że w grudniu nie będę już miała z czego żyć - wyznała gwiazda w rozmowie z "Twoim Imperium”.

To kolejna trudna sytuacja, z którą musi zmierzyć się 55-letnia gwiazda. W jej życiu nie brakowało jednak jeszcze większych dramatów.

Marzena Kipiel-Sztuka pochowała trzech mężów

Marzena Kipiel-Sztuka największą sławę zdobyła dzięki roli zaradnej Halinki Kiepskiej w komediowym serialu "Świat według Kiepskich". Mało kto jednak wie, jak wiele w swoim życiu przeszła uwielbiana aktorka. Gwiazda pochowała swoich trzech partnerów.

Pierwszym mężem aktorki był Konrad Sztuka, reżyser. Byli razem przez 10 lat, ostatecznie rozwiedli się. W jednym z wywiadów przyznała, że to ona jest winna rozpadowi małżeństwa - jak tłumaczyła, za bardzo skupiła się na karierze, nie chciała zdecydować się na dziecko (aktorka jest bezdzietna). Sztuka, tuż po rozwodzie, zmarł na nowotwór. Miał 50 lat.

Kolejną swoją miłość gwiazda poznała na planie "Kiepskich". Kipiel-Sztuka zakochała się w operatorze, Mariuszu. Pochodzący z Wrocławia (tam kręceni są „Kiepscy”) mężczyzna miał jednak rodzinę - żonę i dzieci, związek był więc skomplikowany. Mężczyzna zmarł nagle na planie sitcomu w 2005 roku.

Kolejnym partnerem i drugim mężem gwiazdy został Przemysław Buksakowski, pracownik stacji benzynowej. Pobrali się w 2007 roku. Mężczyzna wspierał żonę m.in. w programie "Jak oni śpiewają".

Jak podawały media, mąż aktorki miał problem z alkoholem - Sztuka pomagała mu walczyć z nałogiem. Kiedy wychodzili na prostą, doszło do ogromnej tragedii. W styczniu 2009 roku, Kipiel wracająca do domu, pod swoim blokiem zobaczyła karetkę i policję. Przyjechali do mężczyzny, który zmarł w wyniku niewydolności oddechowo-krążeniowej. Był to mąż gwiazdy, którego musiała zidentyfikować:

Ktoś spytał mnie, czy mogę zidentyfikować Przemka. Czyściutki, nie okradziony, ze wszystkimi dokumentami - mówiła w jednym z wywiadów.

Po śmierci drugiego męża gwiazda załamała się, walczyła z depresją:

Trochę trwało, zanim odzyskałam równowagę po śmierci Przemka. Nie obeszło się bez terapii, psychiatry, pobytu w ośrodku, ale wiem, że bez ludzi z mojego otoczenia, którzy cały czas byli przy mnie i wspierali mnie, nigdy nie wyszłabym z depresji. Za każdym razem wydawało mi się, że to będzie do końca życia. Trudno, jestem życiowym frajerem. Dostaję po tyłku, bo kompletnie nie mam nosa do ludzi - mówiła w jednym z wywiadów.

Gwiazda w 2015 roku udzieliła szczerego wywiadu w "Na żywo". Liczyła wówczas na miłość:

Bycie singielką to nie jest sytuacja komfortowa, bo człowiek jest zwierzęciem stadnym. Czasem myślę, że może ktoś jeszcze na mnie czeka. Może siedzi na sąsiedniej ławce ze swoim psem? Ale nie planuję za dużo, bo wiem, że z życzeń i planów to... Pan Bóg się śmieje. Różne rzeczy są ludziom pisane. Jest cierpienie, śmierć, zakochanie, przyjaźń. Tak mi się w życiu układało, że wiązałam się z mężczyznami, których nie ma już wśród nas.

Aktorce życzymy dużo wytrwałości i szczęścia.