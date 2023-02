Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" pokazał, co zrobiła jego żona. Rolnik opublikował podczas relacji na InstaStories zabawne nagranie na którym możemy zobaczyć, jak prezentuje się jedna z sukienek Marty Paszkin. Była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki zaledwie kilka dni temu pokazała się w błękitnej kreacji, ale teraz okazuje się, że nigdy więcej nie będzie mogła jej założyć. Dlaczego? Musicie to zobaczyć! Wpadka Marty Paszkin z "Rolnik szuka żony" Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wzięli udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie w programie narodziło się między nimi prawdziwe uczucie. Zakochani do dziś tworzą szczęśliwy związek- kilka miesięcy temu powiedzieli sobie "tak", a w czerwcu na świecie pojawiło się pierwsze dziecko pary. Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" urodziła syna, który otrzymał imię Adam. Fani Marty i Pawła mogą śledzić ich losy za pośrednictwem Instagrama, gdzie zakochani chętnie pokazują, jak wygląda ich życie. Ostatnio Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak jej mąż zajmuje się dzieckiem, a teraz Paweł Bodzianny opublikował relację, w której zdradził, jaką wpadkę zaliczyła jego żona! Poznajecie ten sweter Marty? Marta zrobiła pranie i teraz może nosić go Czarka. Na zimę jak znalazł 😂- napisał Paweł Bodzianny. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin po nieprzespanej nocy zwróciła się do innych mam! Zaledwie kilka dni temu Marta Paszkin opublikowała w sieci krótką relację podczas której pokazała się w niebieskiej sukience. Niestety, teraz okazuje się, że po praniu w zbyt wysokiej temperaturze wody jej kreacja naprawdę mocno się skurczyła... Marta Paszkin straciła sukienkę, ale Paweł znalazł rozwiązanie i jak widać teraz ich piesek może zadawać...