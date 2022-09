Radosław Majdan dokucza Małgorzacie Rozenek na siłowni. Od razu się odgryzła

Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie pochwaliła się bardzo seksowym i odważnym zdjęciem! Fotografia, do której gwiazda zapozowała bez dolnej części garderoby, rozgrzała fanów do czerwoności. Jedna z internautek zdecydowała się zamieścić komentarz, w którym zasugerowała, że prowadząca "Projekt Lady" chyba zapomniała o... bieliźnie. Co na to Małgorzata Rozenek? Oczywiście nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Zobaczcie sami! Zobacz także: Internautka do Małgorzaty Rozenek: "Nie wiem, która mama karmiąca..." Gwiazda odpowiedziała! Małgorzata Rozenek nigdy wcześniej nie pokazała tak odważnego zdjęcia! Fanka: "Zapomniała Pani chyba coś ubrać". Gwiazda odpowiedziała! Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej aktywnych gwiazd na Instagramie. Niemalże codziennie możemy zobaczyć nowe zdjęcia żony Radosława Majdana, które robią ogromne wrażenie na internautach. Obecnie na wielu fotografiach możemy zobaczyć również Henryczka - najmłodszego syna Małgorzaty Rozenek, który jest oczkiem w głowie gwiazdy. Tym razem jednak możemy podziwiać przepiękną prowadzącą "Projekt Lady" w bardzo odważnej i seksownej odsłonie. Małgorzata Rozenek pochwaliła się fotografią, do której zapozowała jedynie w białej koszuli i czarnych traperach. Zdjęcie zostało wykonane w budynku, z którego widok jest wprost na pałac kultury. Fotografia ma naprawdę fantastyczny klimat, a do tego figura gwiazdy robi piorunujące wrażenie. Po niespełna 4 miesiącach od porodu, żona Radosława Majdana wygląda naprawdę rewelacyjnie. Oczywiście pod postem Małgorzaty Rozenek pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedna z fanek zwróciła jednak uwagę, że gwiazda chyba zapomniała założyć... bielizny. Fajna z Pani babeczka, świetna figura, cudowna...