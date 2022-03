Radosław Majdan dokucza Małgorzacie Rozenek na siłowni. Wszystko nagrała!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już świętują Walentynki! Z samego rana mąż zaskoczył swoją ukochaną wyjątkowym prezentem. Chyba każda kobieta chciałby się obudzić i zobaczyć tak uroczą niespodziankę. Przyszła mama pochwaliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych. Post skomentował jej mąż, który swoim wpisem bardzo wzruszył fanów. Sami zobaczcie! Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała nagi ciążowy brzuszek! W sieci zawrzało! Małgorzata Rozenek pochwaliła się walentynkowym prezentem od męża! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są parą od prawie 6 lat. Ich uczucie jest naprawdę piękne i prawdziwe, a niedługo na świat przyjdzie owoc ich miłości - synek! Radosław bardzo dba o Małgosię i troszczy się, aby niczego jej nie zabrakło i mogła czuć się bezpiecznie. Taki mąż to prawdziwy skarb! Również dzisiaj, czyli w święto zakochanych, Radosław zadbał o to, aby jego kobieta mogła poczuć się wyjątkowo. Z samego rana przywitał Małgorzatę pięknym prezentem! Kiedy tylko jego małżonka się obudziła, ujrzała ogromny bukiet kwiatów w kształcie serca. Gwiazda bardzo ucieszyła się z tej niespodzianki i postanowiła pochwalić się nią w mediach społecznościowych. Budzę się rano a tu... 😁❤️ kocham Go ❤️❤️❤️ - napisała pod zdjęciem Małgorzata Rozenek Oczywiście fani w komentarzach pod postem natychmiast zaczęli zachwalać Radosława i jego piękną niespodziankę! - Pięknie 😍😍😍 taki mąż to skarb ❤️ - No, no brawo dla Niego 🙌🙌🙌🙌 - Szczęściara bo kocha i jest kochana - Taki mężczyzna to skarb ❤️ - I to jest miłość 😘😘😘 - piszą zachwyceni fani. Również Radosław Majdan skomentował zdjęcia swojej żony. Jego wpis, chociaż bardzo...