Izabeli Macudzińskiej nie trzeba przedstawiać fanom programu "Królowe życia" - celebrytka była jedną z największych gwiazd tego show. Jak jednak wiadomo, program niestety nie jest już kontynuowany przez stację TTV, ale jak widać, Izabelę Macudzińską już niedługo ponownie zobaczymy w telewizji! Gwiazda "Królowych życia" wystąpi bowiem w "Damach i Wieśniaczkach". Mamy nagranie z przygotowań Izabeli Macudzińskiej do nowego show!

"Damy i Wieśniaczki": Izabela Macudzińska z "Królowych życia" szykuje się do nowego show. Mąż jej dokucza!

W programie "Damy i Wieśniaczki" nie zabraknie również męża Izabeli Macudzińskiej, Patryka. Ukochany gwiazdy "Królowych życia" dokuczał jednak żonie, podczas gdy ta pakowała swoje walizki do wyjazdu na wieś. Było ich całkiem sporo, a mimo to mąż Izabeli Macudzińskiej "proponował" jej kolejne rzeczy do zabrania.

- Gumowce sobie weź, grabki, łopatę, konewkę, wiaderko... - wyliczał Patryk Borowiak.

Nie zabrakło również zabawnego przytyku. Gdy mąż Izabeli Macudzińskiej przeczytał list, który jego żona otrzymała od produkcji programu "Damy i Wieśniaczki", zażartował w dość wymowny sposób:

- Droga Izo... No bardzo droga - podśmiewywał się Patryk.

Koniecznie zobaczcie wideo z tej sytuacji!

