Procedura ułaskawieniowa dotycząca Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika dobiegła właśnie końca. Prezydent Andrzej Duda ogłosił decyzję we wtorek, 23 stycznia, a na konferencji były obronę również żony ułaskawionych, Roma Wąsik oraz Barbara Kamińska, które zwróciły się do zgromadzonych. Co przekazały?

Wąsik i Kamiński ułaskawieni. Ich żony zabrały głos

Sprawą skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika żyła ostatnio niemal cała Polska. Byli szefowie służb zostali skazani na 2 lata pozbawienia wolności, ale nie zgadzali się z tym wyrokiem, a Kamiński podjął nawet strajk głodowy. Również prezydent zapowiadał, że niezwłocznie rozpocznie procedurę ułaskawieniową. Ta 23 stycznia dobiegła końca i Andrzej Duda dopełnił akt ułaskawieniowy, o czym poinformował podczas konferencji.

Po wystąpieniu prezydenta głos zabrały również Roma Wąsik i Barbara Kamińska. Żony byłych posłów nie kryły emocji: ulgi i zadowolenia z decyzji Andrzeja Dudy, ale także oburzenia związanego z samym faktem aresztowania swoich mężów.

To jest 15 długich dni bezprawnego uwięzienia naszych mężów. Ale są wolni, jedziemy - jak codziennie - do zakładów karnych w Przytułach Starych i Radomiu, by odebrać naszych mężów - podkreśliła Roma Wąsik.

Piotr Molecki/East News

Z kolei żona Mariusza Kamińskiego podziękowała bliskim za wsparcie, jakie otrzymała w trudnym momencie. Zwróciła się także do prezydenta, który przyczynił się bezpośrednio do ułaskawienia jej męża.

Dziękuję mojej polskiej rodzinie za wsparcie i siłę, którą dali mi i mojemu mężowi. Prezydentowi dziękuję nie tylko za to, że podpisał dokument, który zwalnia mojego męża z więziennych murów, ale dziękuję przede wszystkim za to że tu, dopiero tu, w tym miejscu dokonała się sprawiedliwość - przekazała Barbara Kamińska.

Piotr Molecki/East News

Prezydent RP wyraził nadzieję, że obaj skazani zostaną jak najszybciej uwolnieni. Zwrócił uwagę na stan zdrowia Mariusza Kamińskiego, który ostatnio znacznie się pogorszył w wyniku strajku głodowego.

Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Z całą mocą. Apeluję o natychmiastowe procedowanie sprawy dalej - o natychmiastowe wykonanie postanowienia Prezydenta i natychmiastowego uwolnienie panów, zwłaszcza Mariusza Kamińskiego z uwagi na jego stan zdrowia - przekazał w oświadczeniu Andrzej Duda.

Piotr Molecki/East News