Dawid Kwiatkowski to wokalista, który od lat ujmuje swoich odbiorców nie tylko świetnymi kompozycjami i umiejętnościami wokalnymi, lecz także wrażliwością. Artysta za pośrednictwem Instagrama jest w ciągłym kontakcie ze swoimi fanami. Niestety, dzis Dawid Kwiatkowski przekazał im bardzo smutną wiadomość. Wokalista jest pogrążony w żałobie, a jego wpis porusza do łez.

Dawid Kwiatkowski żegna swojego ukochanego pieska

Dawid Kwiatkowski tuż przed godziną 15:00 udostępnił na swoim Instagramie serię zdjęć ze swoim ukochanym pieskiem. Zaledwie kilka miesięcy temu Dawid Kwiatkowski nagle ujawnił, że od 11 lat towarzyszy mu jego czworonożny przyjaciel. Niestety, dziś artysta przekazał smutną wiadomość o śmierci pieska.

Nie umiem, nie chce i nie wiem nic. Nie wiem nic od wczoraj, oprócz jednego. Byłeś najlepszym CZŁOWIEKIEM jakiego znałem. Nie znam dorosłego życia bez Ciebie i cholera jasna przyjdzie mi teraz je poznać.

Dawid opisał też ostatnie chwile pupila na tym świecie.

Zacząłeś odchodzić gdy nagrywaliśmy gitary do piosenki na album. Dominik, producent, jeszcze trochę narzekał, że słychać jak bawisz się zabawką, że wchodzi to w mikrofon. A za chwilę na mnie spojrzałeś. A ja zrozumiałem wszystko.

Wokalista zapowiedział też, jak planuje upamiętnić pupila.

Obiecuję Ci, że wyciągnę to najgłośniej jak się da, że będziesz na tym albumie. Tak jak Ty wyciągnąłeś mnie z niejednego bagna w jakie wchodziłem w życiu, ja wyciągnę ten jeden z ostatnich dźwięków, jakie wydałeś. Kocham Cię weeduś tak mocno. dodał Kwiatkowski.

Dawid Kwiatkowski odwołuje koncert

W związku z ogromnymi emocjami Dawid Kwiatkowski zdecydował się zrezygnować z koncertu w Toruniu, który miał odbyć się w najbliższy piątek, 20 marca. Wokalista przeprosił swoich fanów.

Nigdy nie bolało mnie nic tak mocno, więc proszę wybaczcie, ale muszę odwołać piątkowy koncert w Toruniu. Dzięki Weedy. Szalej tam. A ja za jakiś czas dołączam. I będę miał dużo patyków. I szyszek. Twoich ulubionych szyszek. Boże. Tak bardzo Cię kocham.

