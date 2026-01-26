Po głośnej akcji w Sobolewie, która doprowadziła do zamknięcia schroniska, Doda zdecydowała się ujawnić kolejne niepokojące wiadomości. Na Instagramie opublikowała listę miejsc, gdzie według jej informacji zwierzęta mogą doświadczać złego traktowania. Gwiazda zaapelowała do mediów i znanych osób o wsparcie.

Doda apeluje do celebrytów

Na początku roku Doda zaangażowała się w pomoc bezdomnym czworonogom, wspierając schroniska podczas fali mrozów i nagłaśniając ich potrzeby w mediach społecznościowych. Jej działania szybko przerodziły się w szeroko komentowaną interwencję, gdy artystka ujawniła nieprawidłowości w kilku placówkach, a szczególnie w schronisku "Happy Dog" w Sobolewie, które przez lata miało fatalne warunki i brak właściwej opieki nad zwierzętami. Po naciskach społecznych oraz interwencji weterynaryjnej obiekt został 24 stycznia 2026 roku zamknięty przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Choć zamknięcie schroniska spotkało się z szerokim odzewem, Doda przyznała, że intensywne zaangażowanie w walkę z tzw. patoschroniskami odbiło się na jej zdrowiu psychicznym i zmusiło ją do chwilowego wycofania się z działań. Artystka apeluje jednak do swoich obserwatorów i innych zaangażowanych osób, by kontynuowali wspieranie potrzebujących zwierząt oraz nagłaśnianie przypadków złego traktowania w placówkach na terenie całego kraju. Ostatnio wydała kolejny komunikat, zwracając się do mediów i celebrytów.

Cześć kochani. Zostawiam wam tu listę pięciu patoschronisk, na początek, które trzeba jak najszybciej zdemaskować i rozwalić. Jednakże zaznaczam, że po patologicznym, kompletnym bezładzie, który zapanował w Sobolewie, tylko i wyłącznie możecie zajmować się tym – mówię tutaj do celebrytów, do gwiazd i oczywiście do mediów, które będą to nagłaśniać – w momencie, kiedy będziecie mieli wszystko zaplanowane od końca. Czyli przede wszystkim będziecie wiedzieć co się stanie, kiedy cudem uda się to zamknąć. Co się stanie z tymi zwierzętami? zaczęła.

Doda wydała kolejny komunikat

Doda zwróciła uwagę na istotny aspekt całej sprawy - samo zamknięcie schroniska to dopiero połowa sukcesu. Równie ważne jest bowiem to, aby zapewnić odpowiednią opiekę i bezpieczny los zwierząt, które wcześniej tam przebywały.

Nie ma w tym momencie w Polsce żadnego rządowego organu, który by w jakikolwiek sposób po zamknięciu schroniska przejmował te psy i zapewniał im lepszą przyszłość (…) Psy są na łasce i niełasce swoich katów i tylko i wyłącznie fundacji, które są już przepełnione zauważyła.

Doda podkreśla, że interwencje w schroniskach wymagają nie tylko nagłośnienia problemu, ale też konkretnego działania i planu. Zanim podejmie się decyzję o przeniesieniu zwierząt, trzeba mieć pewność, że trafią w dobre ręce.

Najpierw miejcie pewność, że macie miejsca dla tych psów. Bo wam nikt z rządu nie pomoże zakończyła wokalistka.

