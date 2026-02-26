Była narzeczona Akopa się wyprowadza. Mówi o rozstaniu

Niespodziewanie dla wszystkich Michalina Zagórska, była narzeczona Akopa Szostaka, zdecydowała się na szybkie opuszczenie wspólnego mieszkania. Dwa dni po oficjalnym ogłoszeniu zakończenia związku, które padło z jej ust na InstaStory, rozpoczęła proces wyprowadzki.

Michalina Zagórska wyprowadza się po rozstaniu z Akopem Szostakiem. Padły gorzkie słowa

Nie tylko rozstanie z partnerem okazało się dla Michaliny Zagórskiej bolesnym doświadczeniem. Najtrudniejsze, jak sama przyznała, było pożegnanie z ukochanymi psami, z którymi mieszkała niespełna rok. Podczas pakowania się do zamieściła nagranie, na którym widzimy jamnika Enzo wtulonego w jej nogi.

Jestem na etapie pakowania. Tak sobie pakowałam, przyszedł Enzo i zasnął. Będę tęsknić za tym psiurkiem. To będzie najcięższe rozstanie przekazała Michalina.

Decyzja o zamieszkaniu razem zapadła bardzo szybko. Michalina Zagórska i Akop Szostak przenieśli się do wspólnego mieszkania po niecałym miesiącu od ogłoszenia związku w mediach społecznościowych. Jednak ten rozdział ich życia trwał zdecydowanie krócej niż ktokolwiek się spodziewał. Wyprowadzka była naturalną konsekwencją rozstania, ale tempo, w jakim się to stało, jest szokujące nawet dla najbliższych pary.

Michalina Zagórska potwierdziła rozstanie z Akopem Szostakiem. Para odwołała ślub

Wszystko miało potoczyć się zupełnie inaczej. Michalina Zagórska, która miała stanąć na ślubnym kobiercu już w lipcu, musiała pożegnać się z marzeniami o wspólnej przyszłości ze znanym sportowcem. Pod koniec lutego była narzeczona Akopa Szostaka potwierdziła rozstanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wkrótce na swoim profilu odezwał się też trener personalny, który przekazał, że nie jest już w związku z narzeczoną, po czym dodał, że nie zamierza tego szerzej komentować.

W rozmowie z mediami Michalina Zagórska podkreśliła, że nie zamierza roztrząsać szczegółów rozstania z Akopem Szostakiem. Chce zachować dla siebie prywatność i przejść przez ten trudny czas bez niepotrzebnych publicznych awantur. To, co dla niej najważniejsze, to możliwość pożegnania się z czworonogami, które w ostatnich miesiącach były dla niej ogromnym wsparciem.

Była narzeczona Akopa się wyprowadza. Mówi o rozstaniu Instagram @michalinazag

