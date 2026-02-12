Ilia Malinin, reprezentant Stanów Zjednoczonych, mający zaledwie 21 lat, zapisał się na kartach historii sportu dzięki spektakularnemu występowi w łyżwiarstwie figurowym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026. W konkurencji drużynowej sięgnął po złoty medal, zapewniając sobie i swojej reprezentacji najwyższe miejsce na podium. Miejsce zawodów - Mediolan i Cortina d’Ampezzo we Włoszech - na chwilę stało się centrum światowych emocji sportowych. To właśnie tam dokonała się rzecz, o której długo nie zapomni ani środowisko sportowe, ani internauci.

Ilia Malinin wywalczył złoto na igrzyskach olimpijskich. Medal przekazał swojej kotce

Zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich jest marzeniem każdego sportowca. Tymczasem Ilia Malinin postanowił uczcić swój sukces w zupełnie nieoczekiwany sposób - przekazał złoty medal swojej ukochanej kotce Mysti. Na swoim profilu na Instagramie opublikował zdjęcie czarnej kotki, która z dumą prezentowała się ze złotym medalem na szyi. Podkreślił, że zawsze może liczyć na wsparcie bliskich - szczególnie swojego pupila.

Dziękuję wszystkim za wsparcie, a w szczególności Mysti napisał Malinin.

Ilia Malinin już przeszedł do historii za sprawą swojego występu na igrzyskach olimpijskich, podczas którego wykonał salto. Nagranie tego wyczynu obiegło cały świat. Na moment wszyscy wstrzymali oddech, mając w pamięci dramatyczny początek imprezy sportowej z udziałem narciarki Lindsey Vonn. Kibice zobaczyli koszmarny wypadek na sportsmenki, która niedawno zabrała głos ze szpitala.

Internauci rozpływają się nad gestem Ilii Malinina. Lawina komentarzy pod zdjęciem olimpijczyka

Pod zdjęciem opublikowanym przez Ilię Malinina natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Decyzja łyżwiarza, aby po wielkim sukcesie podzielić się trofeum ze swoją kotką, została uznana przez internautów za niezwykle oryginalną i rozczulającą. Pod postem można znaleźć także liczne słowa podziwu dla samego sportowca oraz gratulacje za wywalczony złoty medal.

Jestem taka szczęśliwa z powodu Ilii! Jest teraz olimpijczykiem i złotym medalistą olimpijskim! To takie ekscytujące, cudowne, wzruszające. Wspaniale jest go oglądać na olimpiadzie! napisała jedna z fanek.

Jestem z ciebie taka dumna! Absolutnie niesamowity występ i uwielbiam, jak Mysti prezentuje twój złoty medal! dodała inna.

Ilia Malinin zrobił salto w tył na łyżwach. Wyczyn złotego medalisty igrzysk olimpijskich odebrał mowę całemu światu

Ilia Malinin to nazwisko, które elektryzuje fanów łyżwiarstwa figurowego na całym świecie. 21-letni Amerykanin, urodzony w Fairfax w stanie Wirginia, już wcześniej budził zachwyt dzięki technicznym popisom, takim jak poczwórny axel. Szybko zyskał przydomek „Quad God”. Jego łyżwiarska kariera rozwija się pod czujnym okiem rodziców - Tatiany Malanin i Romana Skorniakova. Matka Ilii jest dziesięciokrotną mistrzynią Uzbekistanu, która podczas mistrzostw świata w 1999 roku zajęła czwarte miejsce. To właśnie rodzinna tradycja i wsparcie przyczyniły się do jego niebywałych osiągnięć na lodzie.

Podczas zawodów drużynowych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie Ilia Malinin przeszedł do historii sportu. To właśnie wtedy zdecydował się na wykonanie elementu przez dekady uważanego za niebezpieczny i zakazany - salta w tył. Przez 50 lat Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) wykluczała ten skok ze względów bezpieczeństwa, uznając go za zbyt ryzykowny dla zawodników. Mimo to Malinin odważył się na ten przełomowy ruch podczas najważniejszej sportowej imprezy świata. Jego wyczyn natychmiast stał się tematem numer jeden w mediach na całym świecie.

