To był ważny dzień dla Dody i jej fanów. Właśnie po długiej przerwie, światło dzienne ujrzała jej nowa piosenka. "Pamiętnik", bo tak nazywa się nowy singiel, to dla piosenkarki swego rodzaju przełom: "To piosenka najbardziej intymna, najbardziej naga, odzierająca z różnych wierzchnich warstw, bycia specem, mistrzem, siłaczką, która zawsze sobie ze wszystkim daje radę i niczym się nie przejmuje" - mówiła w wywiadzie dla RMF FM.

Dziś Doda promowała swój nowy utwór w największych polskich rozgłośniach radiowych. Tego dnia towarzyszyli jej czworonożni przyjaciele: psy Wolfie i Foxy. Paparazzi przyłapali Dodę i jej psy na ulicach Warszawy. Zobaczcie nowe zdjęcia.

Doda z psami. Nowe zdjęcia paparazzi

Ostatnie tygodnie dla Dody były szczególnie ciężkie. Nic nie wskazywało na to, że chcąc pomóc marznącym w schroniskach zwierzętom, odkryje skandaliczny proceder, który ma miejsce w placówkach, które powinny nieść pomoc czworonogom. Doda nie tylko samodzielnie ocieplała budy psom, ale również we współpracy z firmami z całej Polski rozsyła nowe, ocieplone budy do schronisk. Dostarcza również karmę. To jednak nie wszystko. Regularnie bierze udział w sejmowych Komisjach Nadzwyczajnych na rzecz zwierząt, a niedawno spotkała się w ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem a także Karolem i Martą Nawrockimi, by rozmawiać o dobru braci mniejszych. W sieci pojawił się apolityczny apel Dody ws. zwierząt, który już podpisało 389 503 osób.

Jednocześnie sporo się dzieje w jej życiu zawodowym. Właśnie wypuściła nowy singiel, w którym odwołała się nie tylko do emocji, które towarzyszą jej w ostatnich tygodniach, ale również tego, co przeżywała przed laty, a opisała na kartach swojego pamiętnika. Dziś odbył się dzień promocyjny, a Doda odwiedzała polskie radiostacje.

Tego dnia miała na sobie czerwoną stylizację, którą przełamała, ciężką, oversizową, skórzaną kurtką o długości crop. Całość dopełniła czarną torebką oraz kozakami. Postawiła również na wysokie upięcie. W sieci pochwaliła się także ekstrawaganckim dodatkiem:

Taką broszkę wylicytowałam na szczytny cel pomocy.

Doda miała na myśli aukcję charytatywną "Łapy i pędzle", która zrzeszyła dziesiątki artystów, którzy oddali swoje dzieła na rzecz pomocy zwierzętom.

Podczas dzisiejszych zawodowych wyzwań Dody towarzyszyli jej również Foxy i Wolfie - ukochane psy. Zdjęcia znajdziecie na dole artykułu.

Doda promuje singiel "Pamiętnik"

Inspiracją do powstania "Pamiętnika" były prawdziwe pamiętniki Dody, które pisała przed laty. O swoim nowym singlu w Radiu ZET mówiła:

Zbiegło się to z premierą serialu dokumentalnego. Byłam zainspirowana wszystkimi wydarzeniami, które się tam pojawiły. Zaczęłam też czytać pamiętniki, które pisałam od dziecka. Włączyła mi się wena..

Z kolei w RMF FM, dodała:

Jestem osobą bardzo wrażliwą. Boli mnie cierpienie. Wiecie, jak boli mnie cierpienie zwierząt. Przyszedł więc też czas na bardziej emocjonalny utwór. Ile można trzymać w sobie myśli i odczuć, bez mówienia o nich.

Teledysk Dody "Pamiętnik" w 21 godzin od publikacji ma już ponad 335 odtworzeń.

Więcej pamiętników Dody w serialu "DODA"

Już od 20 lutego 2026 roku na Prime Video dostępny będzie trzyodcinkowy serial pt. "DODA", który podsumuje dotychczasową karierę piosenkarki. Pokaże ciemne strony show-biznesu, ale także jak nic nigdy wcześniej, obnaży to, co działo się u niej prywatnie. Doda specjalnie dla Amazona udostępniła swoje archiwalne, niepublikowane wcześniej rodzinne nagrania a także osobiste pamiętniki, które pisała od najmłodszych lat. W serialu pojawią się także goście m. in. Maja Sablewska, Elżbieta Zapendowska, Justyna Steczkowska, Edward Miszczak czy Karolina Korwin-Piotrowska. Zdecydowanie jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich miesięcy.

