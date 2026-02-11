Doda i Małgorzata Rozenek znów się spotkały w sejmie. Nie odpuszczają

Dramatyczna sytuacja zwierząt w Polsce niedawno stała się jednym z tematów numer jeden w dyskusji publicznej. Mocno przyczyniły się do tego Doda oraz Małgorzata Rozenek-Majdan, które niedawno pojawiły się w Sejmie i wzięły udział w debacie. Panie nagłośniły też wstrząsający los czworonogów w wielu schroniskach. To doprowadziło m.in. do zamknięcia obiektu w Sobolewie. 11 lutego celebrytki znów włączyły się w rozmowę o prawach zwierząt w Sejmie. Na sali dołączyła do nich Joanna Krupa, również zaangażowana w walkę o poprawę losu czworonogów.

Doda ponownie pojawiła się w Sejmie

W środę tematem debaty była „Systemowa kontrola schronisk dla zwierząt”. Warto przypomnieć, że to właśnie Doda nagłośniła dramatyczną sytuację psów w Sobolewie. Do celebrytki dołączyły media, aktywiści, politycy oraz inne gwiazdy. Protesty doprowadziły do interwencji służb i zamknięcia ośrodka.

Debata w Sejmie rozpoczęła się o godzinie 12:00. Wcześniej Doda wyraziła zaniepokojenie brakiem prawdziwych zmian po przeprowadzonych kontrolach. Zwróciła uwagę, że choć doszło do kilku medialnych interwencji, sytuacja w wielu schroniskach nadal pozostaje bardzo trudna.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Joanna Krupa usiadły razem w Sejmie. Zdystansowały się od Dody

Na obradach, które rozpoczęły się w południe, pojawiły się również Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Joanna Krupa. Obie panie także już od dłuższego czasu angażują się w akcje na rzecz zwierząt. Choć nie można mówić o przyjaźni Perfekcyjnej pani domu z Dodą, gwiazda przyznała, że wokalistka wykonała ogromną pracę dla polepszenia sytuacji czworonogów. Stwierdziła, że obywatelskie inicjatywy są kluczowe w tej kwestii.

Małgorzata Rozenek-Majdan, Doda i Joanna Krupa usiadły przy jednym stole. Jednak prezenterka telewizyjna oraz modelka siedziały obok siebie, natomiast wokalistka postanowiła zająć miejsce nieco dalej.

Niedawno w medialną akcję włączyła się też Joanna Krupa, która ostro zareagowała na komentarz Litewki na temat jej postawy. Aktywista stwierdził, że modelka – podobnie jak niektórzy celebryci – zaangażowała się w pomoc ze względu na korzyści wizerunkowe. Jakiś czas temu Joanna Krupa poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że ostatnie wydarzenia mocno odbiły się na jej zdrowiu. O psychicznym obciążeniu po wizytach w schroniskach mówiła także Doda.

Doda i Małgorzata Rozenek znów się spotkały w sejmie. Nie odpuszczają Anita Walczewska/East News

