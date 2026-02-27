Iza Zeiske zdobyła sobie sympatię telewidzów oraz internautów przede wszystkim w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Obecnie utrzymuje kontakt z fanami głównie na Instagramie, chętnie dzieląc się kadrami z codziennego życia. 27 lutego 2026 roku poinformowała o swojej stracie internautów, którzy nie szczędzą słów wsparcia.

Iza Zeiske przekazała smutne wieści tuż o poranku

Iza Zieske w najnowszym wpisie na Instagramie poinformowała o odejściu ukochanej Natki - suczki ze schroniska, która przebywała pod jej opieką od półtora roku. Fani zobaczyli symboliczne czarno-białe zdjęcie pupila z właścicielką. Przy fotografii nie zabrakło wzruszającego wpisu.

Dziś w nocy odeszła nasza ukochana Natka. Nasza suczka, nasza przyjaciółka, nasz cichy cień i najwierniejszy towarzysz codzienności.

Iza nie ukrywała, że Natka stała się pełnoprawnym członkiem rodziny w jej domu.

Była z nami tylko półtora roku... a jednak zdążyła stać się kimś więcej niż psem. Bo pies nie „jest tylko psem”. Pies jest członkiem rodziny. Jest sercem, które bije obok naszego. Jest spojrzeniem, które rozumie bez słów. Jest obecnością, która koi.

Jak czytamy we wpisie, suczka Natka trafiła pod opiekę Izy Zeiske ze schroniska, po trudnych przeżyciach.

Natka przyszła do nas ze schroniska.W jej oczach było widać, że wiele przeszła. Niosła w sobie historię, której nie znamy, ale którą można było wyczuć w jej ostrożności, w jej cichej skromności. A mimo to, oddała nam wszystko. Bez reszty. Bez warunków .Bez lęku.

Iza nie kryła, że obdarzyła psa ogromnym uczuciem i dołożyła wszelkich starań, by po trudnych doświadczeniach wiódł wspaniałe życie w kochającym domu. W ostatnich słowach wpisu zaznaczyła, za co była, jest i będzie wdzięczna Natce.

Ale w tej ciszy zostaje coś jeszcze... wdzięczność. Za jej łagodne spojrzenie. Za każdy wspólny spacer. Za każdy dzień, w którym była z nami. Natko, dziękujemy Ci za miłość, której nas nauczyłaś. Za zaufanie. Za Twoją mądrość i spokój. Byłaś z nami za krótko. Ale będziesz w naszych sercach na zawsze.

Fani wspierają Izę Zeiske w trudnych chwilach

Pod wpisem Izy Zeiske, informującym o odejściu Natki, nie zabrakło słów wsparcia internautów, którzy wyrazili współczucie względem tak poruszającej straty.

Pani Izo bardzo mi przykro. Pięknie napisane. Niektórzy ludzie nigdy nie zrozumieją ile piesek jest w stanie wnieść do domu dobra i radości. Jak szybko staje się ważny i jak pięknie wygląda każdy dzień w jego towarzystwie. Teraz będzie smutno i trudno, ale pamięć o nim będzie żyła w Państwa sercach już na zawsze. Przytulam mocno Pani Izo napisała jedna z internautek.

Niedawno żałobą podzieliła się także Magda Gessler, ona również opłakiwała odejście domowego pupila.

