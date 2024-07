Artystka przybyła do stolicy Korei Południowej w ramach światowej trasy 'Born This Way Ball Global Tour'. A już 27. kwietnia wystąpi na tamtejszym stadionie olimpijskim ze swoim przebojowym koncertem.

Sensację wśród paparazzi wzbudziła tuż po wyjściu z samolotu. Gwiazda na lotnisku w Seulu pojawiła się w długiej sukni Atelier Versace z odważnymi wycięciami z przodu i na plecach.

Lady Gaga dodała do niej rękawiczki, a na twarz założyła maskę w całości pokrytą perłami. Jej kreacja jak zwykle wzbudza różne uczucia. Według nas ten jej kolejny kostium artystyczny przejdzie do historii.

