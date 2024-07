Szokowanie to uzależnienie Lady Gagi. Sceniczne stroje prezentuje nie tylko podczas koncertów. Każdy już się do tego przyzwyczaił. To, że nosi niebotycznie wysokie buty na platformie, też już nikogo nie dziwi. Jeśli pokazuje się publicznie i ma na sobie jednocześnie równie kontrowersyjne ubranie...

Reklama

Dowiedz się więcej o Lady Gadze

Ostatnio jednak i to jej nie wystarcza. Niedawno, podczas wizyty w studiu ITV pojawiła się w grungeowym zestawieniu z plecakiem, czapką z daszkiem i kraciastą koszulą. Do tego założyła platformy z połyskującej skóry w stylu drag queen. Nie tylko tu nie pasują, ale są zwyczajnie brzydkie... Oj ta Gaga...

Reklama

Obejrzyj więcej zdjęć: