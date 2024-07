Nie żyje Christina Sandera. Partnerka Clinta Eastwooda miała 61 lat. Nie podano szczegółów na temat przyczyn śmierci ukochanej aktora.

Reklama

Będzie mi jej bardzo brakowało - powiedział pogrążony w żałobie Clint Wastwood.

Byli parą od 2013 roku, chociaż pierwszy raz publicznie pokazali się podczas 87. gali rozdania Oscarów dwa lata później.

Nie żyje partnerka Clinta Eastwooda

Clint Eastwood nie szczędził sobie romansów. Przez ostatnie kilka lat spotykał się z Christiną Sanderą, a w mediach mówiło się nawet, że planują ślub. Pierwszy raz publicznie pojawili się w lutym 2015 roku na rozdaniu Oscarów.

Teraz media informują o nagłej śmierci o 34-lata młodszej partnerki Clinta Eastwooda, Christiny Sandery:

Christina była uroczą, troskliwą kobietą i będzie mi jej bardzo brakowało - powiedział aktor.

AFP PHOTO / MARK RALSTON/East News

Clint Eastwood i Christina Sandera spotykali się od 2014 roku. Poznali się w Eastwood's Mission Ranch Hotel and Restaurant czyli w restauracji należącego do niego hotelu, gdzie pracowała jako hostessa. Media spekulowały, że to właśnie dla Christiny Clint Eastwood zakończył 18-letnie małżeństwo z Diną Ruiz.

Zobacz także

Sama Christina Sandera nie cieszyła się dobrą sławą. Szczególnie dużo mówiło się o jej małżeństwie z Paulem Wainscoatem w 2003 roku. Związek miał zakończyć się aresztowaniem za przemoc domową. Do mediów wyciekły dokumenty policyjne, w których były mąż określa ją jako "poszukiwaczkę złota" czy "brutalną alkoholiczkę", której zachcianki finansowe był niemożliwe do spełnienia.

Christina Sandera zaprzeczała byciu uzależnioną od alkoholu, chociaż nie ukrywała, że brała udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików. Nie przyznała się także do przemocy domowej.

CapitalPictures/face to face/East News

W ostatnim czasie media obiegła również tragiczna wiadomość o śmierci Shannen Doherty. Uwielbiana aktorka zmarła w wieku 57 lat. Shannen Doherty przez ostatnie lata swojego życia cierpiała na raka, miała przerzuty do mózgu i kości.

Reklama

Zobacz także: Shannen Doherty dzień przed śmiercią podpisała dokumenty. To jej ostatnia decyzja