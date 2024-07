Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja o zaręczynach Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha. Para nigdy nie afiszowała się swoim uczuciem i nigdy nie komentowała plotek dotyczących ich związku. Okazuje się jednak, że być może już wkrótce, córka byłego prezydenta powie TAK swojemu partnerowi!

- Wiele wskazuje na to, że już w Boże Narodzenie zakochani staną na ślubnym kobiercu- zdradził informator „Na Żywo”.

Według tygodnika do ślubu córki przygotowują się już rodzice Aleksandry Kwaśniewskiej, którzy skorzystali ostatnio z porad znanej dietetyczki.

Wszystko wskazuje więc na to, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy chcą być w świetnej formie na ślubie i weselu ukochanej córki.

Reklama