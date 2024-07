Prawdziwa przyjaźń w show-biznesie zdarza się bardzo rzadko. Same gwiazdy bardzo często przyznają, że nie chcą tworzyć tak bliskich relacji z kolegami z planu czy ze sceny. Jakiś czas temu głośno było m.in. o Natalii Siwiec, która pokłóciła się ze swoją przyjaciółką z telewizyjnego show "Enjoy The Viev, Love, Natalia". Patrycja "Pati" Mikuła w rozmowie z nami opowiadała wówczas, że zawiodła się na Siwiec i zdecydowała się od niej odciąć. Zobacz: Przyjaciółka z programu Siwiec: To koniec przyjaźni, zawiodłam się

Media przez wiele lat sugerowały, że wielka przyjaźń łączy także Aleksandrę Kwaśniewską i Edytę Herbuś. Panie pojawiały się razem na oficjalnych imprezach, gdzie chętnie pozowały do wspólnych zdjęć. Okazuje się jednak, że plotki o bliskich relacjach tancerki i żony Kuby Badacha są mocno naciągane. Kwaśniewska w rozmowie z lifestylenewseria.pl skomentowała informacje o rzekomej przyjaźni z Herbuś.

- Nie przyjaźnimy się aż tak bardzo, jak o tym pisano. To jest moja serdeczna koleżanka. Większość zdjęć, które mają świadczyć o naszej niezwykłej zażyłości, to zdjęcia z pokazów mody, gdzie po prostu byłyśmy sadzane razem. Lubię Edytę i bardzo jej kibicuję. Cieszę się, że teraz jest na zawodowej wznoszącej fali i mam nadzieję, że osiągnie sukces, bo zasłużyła na to- powiedziała Kwaśniewskiego.

Prawdziwą przyjaciółką Kwaśniewskiej w show-biznesie jest Natalia Kukulska. Ale rzeczywiście - nie przyjaźnią się w świetle reflektorów. Nie za wiele jest ich wspólnych zdjęć.

