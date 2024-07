1 z 6

Basia Kurdej-Szatan jest aktorką, która do tej pory nie zabierała głosu w sprawach politycznych. Poza tym występuje głównie w produkcjach TVP. Jednak tym razem aktorka nie wytrzymała i zaangażowała się w bronienie sądownictwa w Polsce - wraziła poparcie dla protestacyjnych przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym. Basia Kurdej-Szatan zamieściła cytat ze swojego kolegi aktorka Białorusina, który opowiedział dlaczego uciekł w 1994 roku z Białorusi i zauważył analogię co się działo wtedy u niego w kraju, a co się dzieje teraz w Polsce.

Basia Kurdej-Szatan napisała pod swoim postem na Instagram.

Pamiętam, kiedy Saszka dołączył do mojej grupy na drugim roku PWST w Krakowie ... był szczęśliwy, że udało mu się przenieść do wolnego kraju. Sasza jest świetnym człowiekiem , mądrym i do tego bardzo zdolnym. Przeczytajcie co ma do powiedzenia... - czytamy na Instagramie Basi.

Pod tym wpisem zaczęła się prawdziwa wojna zwolenników ustawy i jej przeciwników. Zwolennicy jednak najbardziej mają za złe Kurdej-Szatan, że zdradziła swoje przekonania polityczne, a sama ma największe profity z TVP.

"Pani "kwiczy" a kasę bierze. Mam nadzieję, ze w takim razie panią wywalą skoro sama Pani nie potrafi odejść - pisze jedna z Internautek.

Basia Kurdej-Szatan odpowiedziała tylko na komentarze, że wpis jej kolegi jest fałszywy. Zdenerwowała się.

kurdejszatan@wloxxx to nie jest żaden fałszywy tekst !!! To mój przyjaciel !!!! Do cholery !!!! Dlaczego uważasz, ze wszyscy kłamią !!!!! Właśnie o to chodzi - zero zaufania !!!!! - napisała w komentarzu - Kurde-Szatan.

Co jeszcze wypsują fani aktorki na jej Instagramie? Zobaczysz w naszej galerii.

Zobacz także: Tysiące ludzi protestuje przeciwko nowej ustawie o SN. Wśród nich gwiazdy ZDJĘCIA