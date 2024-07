Już jesienią ruszy piąta edycja największego muzycznego show TVP, "The Voice of Poland". Znamy już oficjalny skład jury - do Justyny Steczkowskiej, Marka Piekarczyka, Tomsona i Barona z poprzedniej odsłony dołączyła Edyta Górniak, która zastąpi Marię Sadowską. Pojawienie się dwóch diw na planie produkcji wzbudza wielkie zainteresowanie mediów. Przypomnijmy: Rzadki widok: Górniak i Steczkowska pozują do selfie. Justyna: To nie będzie dla mnie łatwy czas

Z programem pożegnała się nie tylko Maria, ale i Marika, która prowadziła program przez trzy sezony. Od kilku tygodni prasa spekuluje, kto zajmie jej miejsce. Wśród najpoważniejszych kandydatek była m.in. Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka która zdobyła popularność dzięki reklamom sieci telefonicznej doniesienia tablodiów skomentowała na Facebooku. Barbara na pewno nie pojawi się w programie, wskazuje jednak inną prowadzącą. Według niej do show wróci Magda Mielcarz:

Fajnie fajnie, ale mi nikt takiej propozycji nie złożył :))) podobno ma to być Magda Mielcarz a zaraz będą pisać, że Kurdej-Szatan przegrała walkę.....żenada. - pisze Kurdej-Szatan

