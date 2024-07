Natalia Kukulska jest jedną z najdłużej związanych ze sceną wokalistek w Polsce. Przez ponad 20 lat piosenkarka wyśpiewała wiele znanych utworów i nagrała kilkanaście płyt. Nie dziwi więc decyzja twórców programu "The Voice of Poland", którzy uznali, że to ona powinna zostać jurorką muzycznego show.

- Artystce bardzo spodobał się format naszego programu - powiedziała gazecie "Fakt" osoba z produkcji muzycznego show.

Co więcej stacja TVP 2 zaproponowała wokalistce aż 300 tysięcy złotych. Bo chodzi o to, że telewizja nie zamierza oszczędzać, zwłaszcza na jurorach. Tych chce mieć najlepszych.

-Stawiamy na ludzi, którzy mają bardzo duże doświadczenie na rynku muzycznym. - dodał informator gazety.

Nie ma wątpliwości, że zarówno Kukulska jak i Nergal mają w tej kwestii wiele do powiedzenia.



