Kuba Wojewódzki sprzedaje swoje czerwone Ferrari. O tym, że chce się pozbyć sportowego auta poinformował właśnie na Facebooku. Gwiazdor TVN, który uwielbia szybkie i drogie samochody, zamieścił post w którym wytłumaczył, że nadeszła już pora "przewietrzyć" garaż. Dziennikarz w dość zabawny sposób zaznaczył jednak, że jego oferta nie jest skierowana do wszystkich.

- Nadchodzi zima, czas przewietrzyć garaż ! Sprzedam FERRARI F12 Berlinetta Rok produkcji 2015 Czerwony (Rosso Maranello) Stan idealny/pełna opcja wyposażenia Auto do obejrzenia w Salonie Ferrari Warszawa, ul Nowy Świat 6/12 Oferta dla tych, co nie mają węża w kieszeni- zachęca do kupna Kuba Wojewódzki.

Czyżby Kuba nie miał już miejsca w garażu po tym jak sprawił sobie Bentleya? Dziennikarz już nie raz udowadniał, że ma słabość do szybkich, sportowych i bardzo drogich samochodów- wygląda jednak na to, że Ferrari, które sprzedaje nie przypadło mu do gustu.

Cena używanego Ferrari F12 Berlinetta z 2015 roku to wydatek ok 400 tys. euro. Jesteście zainteresowani autem Kuby?

Odkąd Kuba Wojewódzki poznał Renatę Kaczoruk częściej widzimy go na rowerze.

