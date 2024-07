Sukces goni sukces! Robert Lewandowski to bez wątpienia nasza duma narodowa, co udowodnił podczas kilku ostatnich meczów. Wystarczy tylko przypomnieć słynne 5 goli w dziewięć minut strzelonych podczas meczu Bayern Monachium - VfL Wolfsburg. W najnowszym numerze "Polityki" Kuba Wojewódzki skomentował dobrą passę piłkarza:

Reklama

To był historyczny dla niemieckiej piłki nożnej w polskim wydaniu. Podczas meczu Bayern Monachium z VfL Wolfsburg napastnik Bayernu Robert Lewandowski strzelił pięć goli w 8 minut 59 sekund. Wreszcie nadszedł dzień, kiedy możemy mu wybaczyć te 12 mln euro zarabianych w 12 miesięcy.

Sukcesy Roberta Lewandowskiego

Sportowiec od kilkunastu dni jest na językach wszystkich mediów, również tych zagranicznych. Nad jego formą zachwycają się zarówno trenerzy, jak i koledzy z drużyny. We wtorek również zrobił ogromne wrażenie na swoich fanach i został najskuteczniejszym Polakiem w historii rozgrywek UEFA. O co chodzi? Lewandowski strzelił trzy bramki w Lidze Mistrzów, co przyczyniło się do tego, że jego zespół wygrał 5:0.

Życzymy dalszych sukcesów!

Zobacz także

Kuba Wojewódzki na ramówce TVN

Robert Lewandowski na meczu

Robert Lewandowski na konferencji Gilette