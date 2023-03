Tomasz Kammel szczerze o relacjach z Kubą Wojewódzkim: "Bardzo dobrze nam szło"

Nie wszyscy pamiętają, że dziennikarzy dwóch różnych stacji: TVP i TVN - Tomasz Kammel i Kuba Wojewódzki - łączyła kiedyś przyjaźń. Drogi obu prezenterów jednak się rozeszły. Teraz prowadzący "Pytanie na Śniadanie" szczerze opowiedział o tej znajomości i wyjawił swoje odczucia wobec zakończenia relacji.

Przyjaźnie w show biznesie nie są niczym zaskakującym: dobrym przykładem takiej relacji byli Tomasz Kammel i Kuba Wojewódzki. Obaj dziennikarze, choć pracują dla konkurencyjnych stacji, łączy podobny wiek i czas rozpoczęcia kariery. Okazuje się jednak, że ich przyjaźń z czasem zakończyła się i każdy z mężczyzn poszedł własną drogą.

W podcaście „Bądźmy Razem” Olka Sikory i Idy Nowakowskiej Tomasz Kammel opowiedział szczerze o przyjaźni z Kubą Wojewódzkim i wyjawił powody jej zakończenia. Nie zabrakło mocnych słów.

- On miał swoje powody, dla których nasze drogi się rozeszły. (...) Później do tego wszystkiego pewnie doszła jakaś jego niezgoda na to, co ja robię w życiu, którą postanowił publicznie wyrażać, mam na myśli kontekst zawodowy. Pytanie tylko czy ta niezgoda wynika z jego wewnętrznej niezgody czy z faktu, że on ma taką pracę, która polega na tym, że trzeba temu czy drugiemu wbić szpilę i trzeba go skrytykować, bo ma się rolę takiego Stańczyka - wyjawił Tomasz Kammel.