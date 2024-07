Wczorajszy odcinek programu Kuby Wojewódzkiego z pewnością był jednym z najbardziej interesujących w ostatnich miesiącach. Dziennikarz zaprosił bowiem dwie skrajnie różniące się osobowości - Tomasza Terlikowskiego i Agnieszkę Szulim. Efektem ich spotkania była emocjonująca rozmowa, która skupiała się głównie wokół seksu. Przypomnijmy: Cóż to był za odcinek! Wojewódzki przepytał Terlikowskiego i Szulim z seksu, masturbacji i gejów

Reklama

Kuba zadbał jednak o to, aby uwaga skupiała się oczywiście i na nim, pozwalając sobie na zaskakujące deklaracje. Wojewódzki podczas rozmowy z Terlikowskim przyznał m.in., że planuje ślub oraz dziecko! I był przy tym zupełnie poważny, więc jego ukochana Renata Kaczoruk ma powody do zadowolenia, bo takie obietnice przed milionami widzów są chyba nawet bardziej wiążące niż błyskotka na jej palcu. Już w nieco bardziej żartobliwym tonie zaproponował swojemu gościowi bycie ojcem chrzestnym.



Jeszcze nie mam dzieci, ale planuję! I nawet nie wiem, czy nie będę szukał ojca chrzestnego... - wypalił Kuba.

Co więcej, w dalszej części rozmowy, gdy dołączyła do nich Agnieszka Szulim, Wojewódzki z dużym zdziwieniem dopytywał ją, dlaczego ona sama nie chce mieć dzieci. Czyżby w końcu dorósł do roli ojca?

Zobacz: Kuba przekroczył granicę? Zapytał Szulim o to, czy się masturbuje

Zobacz także

Reklama

Kuba Wojewódzki z dziewczyną w Trójmieście: