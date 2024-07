Gorący news! Kuba Wesołowski został ojcem! Jak podaje plotek.pl, Agnieszka Wesołowska wczoraj urodziła... córeczkę. To pierwsze dziecko aktora "Na Wspólnej" i jego żony Agnieszki, reporterki TVN.

Kuba Wesołowski i Agnieszka Wesołowska są małżeństwem od dwóch lat. Para pobrała się 14 czerwca 2014. W maju tego roku okazało się, że para spodziewa się dziecka! W mediach trwały spekulacje na temat tego, czy przywitają na świecie chłopca czy dziewczynkę... Aktor w rozmowie z Olivierem Janiakiem w "Co za tydzień" zasugerował, że urodzi mu się syn, ale później w kwestii płci dziecka Wesołowskich wypowiedziała się Anna Lewandowska, która z kolei zasugerowała, że będzie to dziewczynka. I ostatecznie to ona chyba miała rację, bo ostatnie informacje wskazują, że parze urodziła się córeczka. Gratulujemy i czekamy na pierwsze zdjęcia ich córeczki!

