Rolnik z 8. edycji "Rolnik szuka żony" niedawno został ojcem. Radosną nowiną przekazała jego ukochana, którą poznał dzięki udziałowi w programie. Historia ich relacji jest tym bardziej niezwykła, ponieważ Łukasz wystąpił zaledwie w zerowym odcinku. Dostał zbyt mało listów, by wziąć udział w programie, ale okazało się to wystarczające, by odnalazła go miłość życia:

Tak nas cieszą takie wiadomości! Gratulujemy i życzymy dużo zdrówka dla Maleństwa!

- cieszy się produkcja "Rolnika".

Zobaczcie przepiękne zdjęcia ich rodzinki.

"Rolnik szuka żony": Łukasz z 8. edycji został ojcem

Wiosną poznaliśmy rolników i rolniczki 10. edycji "Rolnik szuka żony", którzy przedstawili swoje wizytówki w zerowym odcinku. Nie wszyscy otrzymają wystarczającą ilość listów, by móc pojawić się w programie, jednak jak udowadnia historia Łukasza z 8. edycji, który wystąpił tylko zerowym odcinku, i tyle wystarczyło by odnalazł miłość życia i założył rodzinę.

Produkcja "Rolnik szuka żony" podzieliła się radosną nowiną. Okazuje się, że Łukasz, który postanowił szukać miłości w 8. edycji i nie przeszedł do regularnych odcinków, dzięki udziałowi w programie odnalazł miłość, a co więcej właśnie został ojcem.

Pamiętacie Łukasza z odcinka "zerowego" 8 serii? Okazuje się, że mimo iż nie dostał wystarczająco dużo listów, aby być w piątce Rolników z największą ich ilością i abyśmy mogli śledzić jego losy w programie, to jednak dzięki udziałowi i tak udało mu się poznać miłość życia!

Tak nas cieszą takie wiadomości!

W sieci pojawiło się zdjęcie Łukasza z "Rolnik szuka żony" z ukochaną Martą i ich córeczką.

A my widzimy się już we wrześniu, pamiętajcie! Znowu spróbujemy zrobić coś dobrego dla kilku wspaniałych osób!

Odnalezieniem miłosnego szczęścia w "Rolnik szuka żony" podzieliła się właśnie ukochana Łukasza:

Dzięki programowi @rolnikszukazonytvp znaleźliśmy siebie i to dzięki temu, możemy cieszyć się naszym małym szczęściem ????❤

Internauci nie szczędzą Łukaszowi z "Rolnik szuka żony" i jego rodzinie ciepłych słów:

- Cudowne informacje ???? jak miło że dzięki programowi to uczucie mogło się rozwinąć poza kamerami ???? ciekawe czy jest więcej takich historii. To jest przykład że nie liczy się ilość listów a jakość, ten jeden właściwy tam był i ich połączył ???? gratuluje!

- To jest świetna wiadomość

- I ta miłość może się okazać najbardziej realną wśród pozostałych programowych. Powodzonka.

- Wow gratulacje jak widać wystarczy iskra może to i dobrze że nie musiał dokonywać wyborów niekiedy ciężkich a miłość zapukała do jego drzwi

- Wszystkiego dobrego dla całej rodzinki.

Już niedługo premiera 10. edycji "Rolnik szuka żony". Jesteście ciekawi ilu osobom odmieni życie nowy sezon?

