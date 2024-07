Kuba Błaszczykowski w 14 grudnia obchodził swoje 31 urodziny! Obrońca reprezentacji Polski pokazał zdjęcie z urodzin, które najprawdopodobnie spędził z domu z bliskimi i podziękował za wszystkie życzenia od fanów. Przy okazji wiemy już, jak wygląda jego choinka ;)

Reklama

Kuba wszystkiego najlepszego! Dla mnie jesteś najlepszym polskim zawodnikiem i ulubieńcem . To jest wspaniałe uczucie oglądać Ciebie jak grasz na boisku i obserwować również jako zwykłego , skromnego człowieka. Życzę Ci spełnienia wszelkich marzeń , szczęścia w rodzinie i zdrowia! Jesteś bohaterem i dobrym przykładem do naśladowania szczególnie dla takich młodych chłopaków jak ja. Mam nadzieję , że kiedyś uda mi się zdobyć Twój autograf. Najlepszego! - czytamy jeden z wpisów fanów na Facebooku Błaszczykowskiego.

Zobacz: Kiedy Kuba Błaszczykowski strzela gole na Euro, jego żona Agata wypoczywa z córkami! Co za figura!

Kuba Błaszczykowski to jeden z najbardziej lubiany polskich piłkarzy. Ludzie darzą go sympatią za wielkie serce, talent piłkarski oraz cenią za to, co osiągnął mimo wielu przeciwności losu i trudnej sytuacji rodzinnej.

Zobacz także

Zobacz także: Powstanie film o Błaszczykowskim? Znany reżyser zabrał głos: "Tę historię mogłoby pokochać kino, ale..."

Kuba Błaszczykowski miał 11 lat, kiedy na skutek rodzinnej kłótni tragicznie zmarła jego matka. Umierała na ulicy, niemal na jego rękach. Ojciec, który ugodził ją nożem trafił do więzienia, mały Kuba – do domu babci Felicji.

Eastnews

Reklama

Kuba Błaszczykowskie sam tworzy udany związek z żoną Agatą i ma dwoje dzieci.