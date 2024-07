Po świetnej grze Polaków na Euro 2016 piłkarze z polskiej reprezentacji dostają lukratywne propozycje z zagranicznych klubów. Glik, Krychowiak czy Pazdan... A co z naszym Kubą Błaszczykowskim? Okazuje się, że interesuje się nim trener Liverpoolu - Jurgen Klopp. Nie jest to bezpodstawne, trener zna Błaszczykowskiego z Borussii Dortmund. Ale Błaszczykowski wcale nie musi być zadowolony z takiej oferty, bo podobno chce pokazać, że przyda się Borussii. Na razie przez pół roku był wypożyczony do ACF Fiorentina, ale przez kontuzję długi czas siedział na ławce. Teraz chciałby wrócić do swojego klubu - do Borussii.

Spekuluje się, że Liverpool chce zapłacić za Kubę Błaszczykowskiego 6-7 milionów euro.

Trenerzy z całego świata dobrze oceniają grę Błaszczykowskiego, nawet po po nietrafionym karnym w meczu z Portugalią. Czekamy zatem na decyzję czy Kuba zostanie w Borussii czy zobaczymy go w Liverpoolu.

Kuba Błaszczykowski ma 31 lat i jest teraz jednym z najbardziej cenionych pomocników na świecie.

Eastnews

Kuba Błaszczykowski z żoną Agatą, przyjacielem Kamilem Grosickim i jego żoną niedawno bawili się w Opolu i świętowali swój sukces.

Instagram

Kuba Błaszczykowski na razie mieszka we Włoszech, gdzie gra tam w klubie.