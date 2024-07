Kuba Błaszczykowski był wczoraj gościem Tomasza Lisa. Piłkarz Borussi Dortmund opowiedział m.in. o kontuzji, której doznał na początku 2014 roku. Kuba z powodu poważnego urazu kolana opuścił wiele spotkań ligowych i meczów reprezentacji Polski w ramach eliminacji do Euro 2016.

Kontuzja piłkarza skomplikowała sytuację w reprezentacji, ponieważ Kuba pełnił funkcję kapitana drużyny. Trener Adam Nawałka zdecydował o przyznaniu opaski kapitana drużyny Robertowi Lewandowskiemu. Ta decyzja na pewno nie ucieszyła Kuby, który z Robertem od lat jest w konflikcie. W programie “Tomasz Lis na żywo”, Błaszczykowski skomentował odebranie mu opaski kapitana i odniósł się do plotek o konflikcie z Robertem Lewandowskim.

Zabolało mnie to. Troszkę był przy tym problem z komunikacją. Jednak nie będziemy swoich indywidualnych celów przedkładać nad dobro reprezentacji. Nigdy nie mieliśmy z tym problemu, więc nie widzę powodu, żebyśmy się mieli nie dogadać. Nie mamy ze sobą jakiegoś super kontaktu i to nie jest tajemnica. Ale to nie przeszkadza w tym, żebyśmy dobrze wykonywali swoją pracę na boisku - powiedział Błaszczykowski.