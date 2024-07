Maja Sablewska uwielbia bawić się modą. W jej przypadku nie ma sztywnych reguł i często zestawia ze sobą to, co na pozór wydaje się niemożliwe albo kiczowate. Jakiś czas temu celebrytka pojawiła się w długiej, bandażowej spódnicy (zobacz: Sablewska pierwszy raz w spódnicy), co wywołało sporo komentarzy na serwisach modowych, a teraz zaskoczyła żółtymi skarpetkami, które założyła do botków.

Oryginalny look Maja zaprezentowała na otwarciu salonu Apple iSpot w Złotych Tarasach. Dzięki niebanalnej stylizacji była miłym akcentem dominujących ostatnio ponurych kolorów.

Według was żółte skarpetki to hit czy kit? Zagłosujcie w sondażu.

