Niecodzienny widok zobaczyliśmy wczoraj podczas śniadania prasowego z Mają Sablewską. Menadżerka gwiazd zaprezentowała nieco odmieniony look. Nie tylko przefarbowała włosy na jasny blond (o czym pisaliśmy już tydzień temu), ale także zamiast tradycyjnych obcisłych spodni wybrała... długą spódnicę.

To pierwszy raz od czasów programu "X-Factor" kiedy Maja zrezygnowała z rurek. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowała ze swojego stylu. Sablewska jest wierna "london look" i spódnicę zestawiła w dość oryginalny sposób - z białym zbluzowanym t-shirtem, koszulą w kratę od Roberta Kupisza i ciężkimi butami. Kupujecie taką odświeżoną Maję?

