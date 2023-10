Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie zamieściła krótki materiał, na którym prezentuje swoją kolejną stylizację. Tym razem gwiazda TVN zaprezentowała się w czarnej marynarce, pod którą widać cieplutki sweter ze złotymi guzikami, czarnych skórzanych spodniach oraz masywnych botkach. Trudno powiedzieć, który z elementów ubioru prezenterki "Dzień dobry TVN" spodobał się internautom, bo pod wpisem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy, w których niemal każdy detal został negatywnie oceniony.

Małgorzata Rozenek od dawna jest jedną z najbardziej popularnych polskich gwiazd. Świetnie radzi sobie zarówno w show biznesie, jak i prowadzeniu kilku własnych firm. Od pewnego czasu jest także prezenterką "Dzień dobry TVN" i po choć jej start nie był najłatwiejszy, to teraz radzi sobie zdecydowanie lepiej. "Perfekcyjna" ma także oddane grono swoich fanów w sieci. Tylko na Instagramie obserwuje ją ponad półtora miliona osób i dla wielu z nich gwiazda jest prawdziwą inspiracją. Małgorzacie Rozenek układa się także w sferze prywatnej. Można podsumować, że po prostu osiągnęła sukces. Tym bardziej zadziwiające jest, z jak ogromnym hejtem celebrytka niekiedy się spotyka.

Niedawny wpis Małgorzaty Rozenek, w którym prezentuje swoją zimową stylizację, wywołał taki zalew negatywnych komentarzy, jakiego trudno szukać pod ostatnimi postami gwiazdy. Najbardziej krytykowane są jej nogi.

- Klasyczne, czarne botki to mój must have w szafie! ???? A Wasz? ????