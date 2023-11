Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oficjalnie pokazał się na Instagramie i od razu zaskoczył wszystkich pewną rzeczą. Uczestnik, który niemalże przez całą emisję edycji "ŚOPW" z jego udziałem nie pokazywał się w mediach społecznościowych, teraz postanowił to zmienić i pokazał się wszystkim w zupełnie nowej odsłonie. Sami spójrzcie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 9": Marcin założył Instagrama. Zaskoczył zdjęciami

Marcin z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w programie został sparowany z Kingą. Jak wiadomo, ich małżeństwo od początku niestety się nie układa i widzowie są niemal pewni, że ta dwójka zdecyduje się na rozwód w finale programu. Marcin i Kinga zdecydowanie nie wyglądają na szczęśliwych w swojej relacji, przez co niezwykle rzadko możemy zobaczyć uśmiechy na ich twarzach.

Teraz jednak możemy dostrzec radość Marcina na nowych zdjęciach, które właśnie ukazały się na... jego Instagramie ! Uczestnik 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" założył bowiem profil o nazwie marcin.o_farmaceuta, a na wszystkich zdjęciach, które opublikował, widzimy jego szczery, szeroki uśmiech. Zobaczcie sami!

Instagram/marcin.o_farmaceuta

Profil Marcina na ten moment obserwuje ok. 800 osób, w tym między innymi znani z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" uczestnicy, a także firma produkująca show. Pierwsi fani, którzy pojawili się na instagramowym profilu Marcina od razu zwrócili uwagę na jego szczery, piękny uśmiech na zdjęciach, które opublikował. Przyznali wprost, że w show nie mieli okazji zobaczyć go w takich ujęciach.

Program Ci chyba nie służył, nie widziałam Cię w nim takiego uśmiechniętego, a w sumie to się nie dziwię

Fajnie widzieć Cię w końcu uśmiechniętego. Pozdrawiam serdecznie była szczecinianka - piszą fani.

Instagram/marcin.o_farmaceuta

Będziecie śledzić instagramowy profil Marcina? Przypomnijmy, że już niedługo wielki finał programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wtedy oficjalnie dowiemy się, jak potoczyły się losy par i kto zdecydował się na rozwód. Myślicie, że rzeczywiście w tym gronie znajdą się Kinga i Marcin?