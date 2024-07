Ula Dębska śledzi z zapartym tchem kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". W rozmowie z Party.pl opowiedziała o pierwszym odcinku tej edycji. Przyznała, że od razu jej serce skradła jedna osoba...

Ja miałam tak, że jak zobaczyłam Roberta Wabicha, pomyślałam: O Boże, co on robi? Wygląda tak lekko! Dla mnie on się unosił i po prostu płynął na parkiecie! I siedział obok mnie Wojtek Jeschke, z którym tańczyłam i powiedziałam: Wojtek, ja się na tym nie znam, ale dla mnie Robert jest genialny! I Wojtek potwierdził, idealne ułożenie stóp (...) I nie ukrywam, że on skradł moje serce i kradnie do dziś - powiedziała nam Ula Dębska.