Kiedy Paweł Królikowski pojawił się na jesiennej ramówce Polsatu, wszystko było już jasne. A przynajmniej to, że roczny urlop zawodowy, na który wysyłały Królikowskiego niektóre portale internetowa to kłamstwo. Aktor nie tylko czuje się już całkiem dobrze, ale także nie zamierza oddać swojego fotela jurorskiego w programie "Twoja Twarz Brzmi znajomo".

"Co? Nieźle wyglądam?"- żartował do paparazzi. I choć o chorobie nie chciał rozmawiać, widać było, że czuje się świetnie i jest gotów w tym sezonie jeszcze nie raz zaskoczyć widzów. Taki sam plan mają inni członkowie jego rodziny. Bo o ile Paweł Królikowski wrócił po prostu do pracy, o tyle jego najstarszy syn Antoni Królikowski stoi właśnie przed szansą na to, by dołączyć do aktorskiej czołówki. A wszystko za sprawą zdjęć do serialu "Bodo", w którym Antek ma zagrać główną rolę.

A wszystko dzięki "szefowi" rodziny czyli….., no właśnie kto tak naprawdę rządzi rodziną Królikowskich?

U Królikowskich nikt nie ma odwagi przeciwstawić się Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej. Nawet Antek przy mamie stoi na baczność- zdradza przyjaciel rodziny i dodaje, że to ona pilnuje harmonogramu w ich domu i wszyscy muszą go przestrzegać. Paweł też.

Małgośka to kobieta dynamit. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek śpi. U niej w domu zawsze są zrobione przetwory na zimę, ulepione pierogi i upieczone ciasto. Urodziła pięcioro dzieci łącząc to z pracą. To perfekcjonistka w każdym calu- dodaje koleżanka.

