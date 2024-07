Jakiś czas temu wybuchł dość spory skandal z Michałem Pirógiem w roli głównej. Chodzi bowiem o fragmenty jego książki "Chcę żyć", którą napisał razem z Izą Bartosz, która zasłynęła publikacją o matce Madzi z Sosnowca. Jeszcze przed premierą, dzieło tancerza zaczęło wzbudzać wielkie kontrowersje.

Jeden z tabloidów doszukał się w autobiografii tancerza fragmentów potwierdzających rzekomy romans Michała z Andrzejem Piasecznym, co wywołało dość spory skandal. Piróg szybko odniósł się do tych rewelacji, jednak sprawa wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Postanowiła ją wyjaśnić Agnieszka Szulim i swoim programie "Na językach" zadzwoniła do gwiazdy i poprosiła o jego komentarz:

Ja nic nie rozpętałem żadnej burzy. Ja powiem inaczej - to co czytacie w Fakcie, nie jest w książce. Nie ma takich sytuacji. Chyba, że sobie dopisują do jednego zdania różne historie. Równie dobrze możecie napisać, że bzyknąłem Rihannę. Proponuję, żeby wszyscy poczekali do premiery i przeczytali co tam jest napisane - zapowiedział Piróg

To może być najgłośniejsza premiera tej wiosny! Książka trafi do sprzedaży już 16 kwietnia.

