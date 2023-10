Rafał Brzozowski zwyciężył w tegorocznym konkursie Premier na festiwalu w Opolu, a jego wygrana spotkała się z podzielonymi reakcjami fanów. Co więcej, atmosferę wokół wygranej piosenkarza w Opolu podgrzała jego ostatnia wypowiedź na temat Dody i afery wokół zachowania reżysera podczas nagrań przed festiwalem. Rafał Brzozowski odniósł się do tej sytuacji w najnowszym wpisie na Instagramie. Wytłumaczył się?

- Szacunek dla kobiet to dla mnie sprawa najważniejsza - pisze Rafał Brzozowski.

Rafał Brzozowski o swoich słowach o Dodzie: "Nadintepretacja"

Podczas tegorocznego festiwalu w Opolu utwór Rafała Brzozowskiego podbił serca widzów - piosenka "W pokoju hotelowym" wygrała w konkursie Premier. Zwycięstwo Rafała Brzozowskiego spotkało się z niemałymi kontrowersjami - niektórzy widzowie festiwalu w Opolu podejrzewali, że konkurs był ustawiony. Oliwy do ognia dodała też wypowiedź gwiazdora na temat Dody i afery wokół zachowania reżysera jej koncertu - w rozmowie z jednym z portali Rafał Brzozowski zasugerował, że cała sytuacja miała być "rozdmuchana".

Teraz, po zwycięstwie w Opolu, Rafał Brzozowski postanowił odnieść się do tych słów na Instagramie. Wprost przyznał, że jego słowa uległy nadinterpretacji i wspomniał też o szacunku do kobiet.

- Festiwal w Opolu już za nami, a emocje nadal żywe. Moje ostatnie wypowiedzi cytowane przez portale zostały nadinterpetowane, nie byłem obecny przy tej sytuacji.

@dodaqueen - To był piękny występ ???? ???? ???? Szacunek dla kobiet to dla mnie sprawa najważniejsza. Polecam mój utwór "Gentleman", życząc wszystkim pięknego dnia - napisał na Instagramie Rafał Brzozowski.

Wpis Rafała Brzozowskiego spotkał się z licznymi reakcjami internautów. Niektórzy nie kryli dumy z poczynań piosenkarza i radzili, by nie przejmował się hejtem, ale znalazły się też krytyczne głosy.

- Nie wszystko trzeba komentować, a już na pewno można to robić z kulturą.

- Panie Rafale niech się Pan nie przejmuje tym całym bezsensownym hejtem, który spadł na Pana osobę.

- Gratulacje Rafał, zasłużona nagroda????❤️

- Nie przejmuj się hejtem co piszą o Tobie nie wszystko musi się każdemu podobać, jestem z tobą ????

Akpa Piętka Mieszko

Przypomnijmy, że jeszcze przed wygraną w Opolu Rafał Brzozowski w rozmowie z "Plotkiem" skomentował zachowanie reżysera wobec Dody i jej reakcję na tę sytuację.

- Myślę, że ta afera jest troszeczkę rozdmuchana. Dowiedziałem się, że to było na jakiejś sali prób. I słowa reżysera też były trochę inne. (...) Pewnie jej się przykro zrobiło. Też to rozumiem, bo zapewne starała się i chciała, żeby wyszło jak najlepiej. Zdarzają się takie sytuacje, że ponoszą nerwy - komentował Rafał Brzozowski dla "Plotka" jeszcze kilka dni temu.

Wygląda na to, że Rafał Brzozowski poczuł potrzebę wyjaśnienia fanom swoich słów, a wpis uzupełnił odniesieniem do swojej piosenki "Gentleman". Doda udostępniła wpis muzyka, wygląda na to, że rozumie, że jego intencje nie były złe.

