Małgorzata Rozenek nie może narzekać na brak obowiązków. Gwiazda prowadzi dwa duże programy w TVN - słynną już "Perfekcyjną Panią Domu" oraz "Bitwę o Dom". W międzyczasie napisała też swoją pierwszą książkę. Przypomnijmy: Książka Rozenek wychodzi lada dzień! MAMY OKŁADKĘ

Premiera książki "Poradnik Perfekcyjnej Pani Domu" już 4 grudnia i z tej okazji Rozenek odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swoim najnowszym projekcie. Małgorzata zapewniała, że wbrew pozorom, nie będzie to pozycja traktująca tylko o sprzątaniu. Gwiazda wydawała się też niezwykle podekscytowana zbliżającą się premierą.

To jest książka, która będzie traktowała o prowadzeniu domu. Jest podzielona na pomieszczenia - w każdym pomieszczeniu są trzy etapy: odgruzowywanie, organizacja i dekoracja. Ta książka wychodzi później niż miała wyjść, bo bardzo nam zależało, żeby była kompletna. To nie jest lektura do poduszki, do czytania przed snem, żeby mieć przyjemność. To jest książka interwencyjna - jak coś się stanie w domu to będzie można po nią sięgnąć, żeby rozwiązać problem - reklamowała z entuzjazmem.