Książę William udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiedział jak się czuje jako ojciec i głowa rodziny. Tata uroczego księcia George'a oraz prześlicznej księżniczki Charlotte, rzadko publicznie mówi o swoich uczuciach, jednak tym razem uchylił rąbka tajemnicy.

Książę William o ojcostwie

Mąż Kate Middleton oraz następca brytyjskiego tronu zdradził, że bycie ojcem bardzo go zmieniło. Odkąd na świat przyszedł książę George (2 lata) oraz księżniczka Charlotte (9 miesięcy) życie małżonków radykalnie się zmieniło. I choć od czasu do czasu mamy okazję, by zobaczyć całą rodzinę w komplecie podczas oficjalnych wyjść, to rzadko wypowiadają się oni na temat swojego życia prywatnego. W dokumencie na temat swojego ojca księcia Karola, William zdradził jednak, jak się czuje jako tata:

Jestem zdecydowanie bardziej emocjonalny, niż byłem. Kiedyś aż tak nie przejmowałem się pewnymi sprawami. Teraz najmniejsze rzeczy, najmniejsze wydarzenia sprawiają, że myślę mocniej o świecie. To dlatego, że czuję, jakim skarbem jest życie - wyznał.

Zdradził także, że odkąd jego rodzina się powiększyła, zupełnie inaczej patrzy na życie:

Myślisz, że chciałbyś zobaczyć, jak twoje dzieci dorastają i temu podobne sprawy - powiedział książę William.

Ta rodzina naprawdę wydaje się być idealna nie tylko na obrazku! Jesteśmy wzruszeni!

