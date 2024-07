Dziś wielki dzień w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Księżna Charlotte, urodzona 2 maja 2015 roku, została ochrzczona! Ceremonia odbyła się kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham w Norfolk we wschodniej Anglii. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym 54 lata temu była chrzczona nieżyjąca babcia księżniczki - księżna Diana. Zobacz też: Książę William kończy 33 lata! Zobacz, jak się zmieniał [FOTO]

Córka księcia Williama i księżnej Kate odtąd będzie miała aż pięcioro rodziców chrzestnych. Na te zaszczytne role zostali wybrani: kuzynka księcia Williama Laura Fellowes, kuzyn księżnej Kate Adam Middleton oraz przyjaciele rodziny Thomas van Straubenzee, Sophie Carter i James Meade. Księżniczka Charlotte została podana do chrztu w tradycyjnej, ręcznie wykonanej kopii szaty w koronką. Strój do chrztu pozostaje niezmienny w rodzinie królewskiej od 1814 roku. Przypomnijmy, że księżniczka Charlotte Elizabeth Diana jest czwarta w kolejce do brytyjskiego tronu.

Fotoreporterom udało się wykonać zdjęcia rodziny królewskiej w drodze na tę ważną uroczystość. Księżna Kate jak zwykle zachwyciła klasyczną i stonowaną stylizacją w jasnych kolorach. Książę William wybrał tradycyjny, czarny garnitur. W uroczy książę George miał na sobie białą bluzeczkę i czerwone spodenki.

Wszyscy wyglądali wyśmienicie! Czekam na oficjalne zdjęcia z chrzcin małej księżniczki!

