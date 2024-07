Księżniczka Charlotte i książę George pojawili się na świątecznym zdjęciu rodziny królewskiej. Oczywiście z rodzicami! Księżna Kate i książę William jak co roku zapozowali do świątecznego zdjęcia i złożyli bożonarodzeniowe życzenia mieszkańcom Wielkiej Brytanii. Na portalach społecznościowych i oficjalnym profilu na Instagramie rodziny królewskiej już można zobaczyć fotkę.

Rodzina królewska na świątecznym zdjęciu

Uwagę zwraca sceneria - świątecznego zdjęcie księżnej Kate, księcia Williama, małego George'a i Charlotte. Wyobrażaliście sobie choinkę? Renifera? Nic z tego! Rodzina pozuje na.. zielonym trawniku, a w tle widać drzewa z żółtymi liśćmi. Zdjęcie zostało wykonane pod koniec października na terenie pałacu Kensington przez fotografa Chrisa Jelfa. Naszą uwagę zwrócili oczywiście siedmiomiesięczna księżniczka Charlotte i wesoły książę George. Charlotte jest ubrana w tę samą sukienkę i sweterek, które miała na pierwszej sesji zdjęciowej jakiś czas temu. Zestaw ten stał się hitem wśród miłośników rodziny królewskiej. Z kolei George pozuje w krótkich spodenkach i podkolanówkach. Wszystkim, którzy pomyśleli teraz "co za szaleńcy ubierają dziecko w krótkie spodenki w październiku, przypominamy, że to brytyjska tradycja. Zgodnie z nią chłopcy z rodziny królewskiej nie pokazują się w długich spodniach dopóki nie skończą 8 lat. "Po raz pierwszy świat ujrzał zdjęcie w piątek rano na oficjalnym instagramowym profilu rodziny królewskiej wraz z dołączonymi życzeniami:

Wesołych świąt od księżnej i księcia Cambridge, księcia Georga i księżniczki Charlotte.

Podoba Wam się to zdjęcie? Długo debatowaliśmy do kogo podobne są dzieci - do mamy? Do taty? Głosy są podzielone:)

Świąteczne zdjęcie rodziny królewskiej

Księżniczka Charlotte już pozowała w tej sukience w kwiatki

Podoba Wam się nowe świąteczne zdjęcie rodziny królewskiej?