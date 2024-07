Książę Harry i Meghan Markle zaręczyli się! Informacja o zaręczynach o zaręczynach tej gorącej pary pojawiła się na łamach amerykańskiego magazynu "Closer". Nowa miłość księcia Harry'ego jest ostatnio tematem numer jeden zarówno w USA, jak i w UK. Plotki o romansie pary zostały oficjalnie potwierdzone przez Pałac Kensington. To prawdziwa sensacja, ponieważ do tej pory oficjalnie nigdy nie pisano o dziewczynach księcia. Tym razem jednak było inaczej. Ogromne zainteresowanie Meghan Markle, znanej głównie z roli Rachel w popularnym serialu o prawnikach "Suits", wzbudziło niepokój o bezpieczeństwo aktorki. Książę Harry w oświadczeniu prosił o uszanowanie ich prywatności. Wszystko wskazuje na to, że książę, który do tej pory nie stronił od licznych romansów, w końcu poważnie się zakochał! Najlepiej świadczą o tym, jeszcze niepotwierdzone oficjalnie, zaręczyny pary.

Reklama

Zobacz też: Pałac Kensington potwierdza: Książę Harry i aktorka z serialu "Suits" naprawdę są razem!

Meghan Markle nie nosi publicznie pierścionka, ponieważ oboje chcą utrzymać to w tajemnicy - czytamy na łamach "Life&Style".

Jednak według amerykańskich magazynów, pierścionek, który książę Harry podarował aktorce ma zapierać dech w piersiach! Co więcej, zakochani podobno marzą o bliskim terminie ślubu. W grę ma wchodzić wiosna 2017 roku. To zaskakująco szybko, biorąc po uwagę fakt, że para spotyka się zaledwie od sierpnia 2016. Gratulujemy! Już nie możemy się doczekać kolejnego "royal wedding"!

Zobacz także

Polecamy: Niebanalne pomysły na zaręczyny

Książę Harry się oświadczył! Gratulujemy!

Getty Images

Reklama

Jego wybranką jest aktorka znana z serialu "Suits" Meghan Markle.