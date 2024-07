Ostatnie doniesienia na temat związku księcia Harry'ego oraz jego ukochanej Chelsy Davy głosiły, że para daleka jest od składania sobie przysięgi małżeńskiej.

Magazyn "Life&Style" twierdzi jednak, że jest wprost przeciwnie. Ślub Harry’ego może odbyć się już w niedalekiej przyszłości!

Jak wskazuje autorka książki "The Making of a Royal Romance", Katie Nicholl, zainteresowana życiem synów ksieżnej Diany, młodszy brat księcia Williama bardzo się zmienił. Przez ostatni rok stał się spokojniejszy, przestał hucznie imprezowa, jak to robił do tej pory. Zajął się też na poważnie swoją karierą wojskową. Co więcej, nawet jego znajomi uważają, że książę poważnie myśli o ustatkowaniu się.

Czeka nas kolejny "Ślub stulecia"?

